США поздравили Ленина Морено с победой на президентских выборах в Эквадоре

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Госдепартамент США поздравил Ленина Морено с победой на президентских выборах в Эквадоре.

"США поздравляют народ Эквадора с участием во втором туре президентских выборов, прошедших 2 апреля. Мы также поздравляем Ленина Морено из партии "Альянс ПАИС" с победой. Однако мы указываем на наличие волнений по поводу избирательного процесса и ожидаем, что они будут приняты во внимание и решены законным и открытым путем", — говорится в сообщении госдепа.

Национальный избирательный совет Эквадора во вторник официально объявил о победе кандидата от правящих левоцентристских сил Ленина Морено во втором туре выборов президента страны.