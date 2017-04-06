Поспешили с выводами: в отношениях России и США снова запахло газом

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Россия представила в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в Сирии. Альтернативный проект, внесенный накануне США, Францией и Великобританией, который возлагает ответственность за химатаку в Идлибе на правительство Башара Асада, Москва сочла тенденциозным и построенным на непроверенной информации.

По словам пресс-секретаря российской миссии в ООН Федора Стржижовского, заместитель постпреда России Владимир Сафронков на заседании Совбеза заявил, что проект резолюции западных стран составлен явно в спешке и небрежно.

"Мы предложили свой, по-деловому составленный короткий проект, нацеленный на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты", — сказал Стржижовский журналистам.

Сейчас в Совбезе идут консультации, и заседание возобновится тогда, когда будет подготовлен компромиссный вариант, устраивающий авторов обоих проектов.

Кто и чем нанес удар?

Во вторник Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила, что в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб было примерено химическое оружие. По разным данным, погибли от 50 до 100 человек, среди которых есть женщины и дети. При этом, как сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга по правам человека (SOHR), число жертв может возрасти из-за большого числа раненых и пропавших без вести людей.

© AP Photo/ DHA-Depo Photos Эвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017

Оппозиционеры сразу же возложили ответственность на правительственные войска. SOHR сообщил об ударах с воздуха — якобы одна из ракет, посланных с самолета, несла в себе заряд боевого отравляющего вещества. При этом уточняется, что бомбардировку производили ВВС Сирии. В первых сообщениях, распространенных Рейтер, говорилось и о самолетах ВКС России, однако впоследствии упоминание о российской авиации исчезло с сайта агентства.

Западные источники указывают на то, что Хан-Шейхун находится под контролем умеренной оппозиционной группировки "Ахрар аш-Шам", откуда она ведет наступательные операции в провинции Хама. В последние дни боевикам удалось отодвинуть линию фронта от города на несколько десятков километров, и этот их успех будто бы и мог стать причиной нанесения правительственными войсками ударов с применением химического оружия.

Президент Сирии Башар Асад категорически отвергает эти обвинения. Он неоднократно заявлял, что сирийское правительство не применяло и не применяет оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напоминает, что еще в 2013 году Дамаск дал согласие на уничтожение своих арсеналов химоружия и больше не имеет запасов такого вида вооружений.

По сообщению Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар по окраине Хан-Шейхуна, где находился склад боеприпасов террористов. В тех же арсеналах находились и боеприпасы с химическим оружием, которое боевики доставляли в Ирак. Там же "находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами". Разрушение в результате бомбардировки этих хранилищ и цехов и могло стать причиной отравления мирных жителей.

Представитель ООН по разоружению Ким Вон Су на заседании Совета Безопасности заявил, что "согласно сообщениям, атака была совершена с воздуха и удару подвергся жилой район. Однако подтвердить способ осуществления предполагаемой атаки на данном этапе с определенностью нельзя".

Иными словами, была химическая атака осуществлена с воздуха или с земли, на данный момент неизвестно. Тем временем ответ на этот вопрос имеет принципиальное значение: если с воздуха ее могла произвести авиация правительственных войск, то с земли — только сами боевики.

Неясно и какое именно отравляющее вещество было применено. Одни эксперты предполагают использование хлора, другие — боевого газа зарин, третьи — боеприпасов, содержащих соединения фосфора.

Впереди паровоза

При наличии столь противоречивых версий произошедшего в Идлибе и при таком количестве вопросов, пока остающихся без ответа, делать какие-либо выводы и тем более сразу же называть виновного — по меньшей мере безответственно. Однако именно так и поступили многие западные политики.

Глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро сразу же заявили о том, что ответственность за химатаку в Идлибе несет режим Башара Асада. Но самые тяжкие обвинения в адрес сирийского правительства высказал президент США Дональд Трамп. По его словам, Асад "пересек много красных линий" и его действия являются "преступлением против человечности".

"Нельзя терпеть эти гнусные действия режима Башара Асада", — цитирует Блумберг заявление Трампа, сделанное после встречи с королем Иордании Абдаллой II.

Постпред США в ООН Никки Хейли на заседании Совбеза продемонстрировала снимки детей и взрослых, задыхающихся в Хан-Шейхуне, призывая Россию изменить свое отношение к правительству Асада. При этом единственным ее аргументом в пользу того, что в атаке виновен действующий режим, было напоминание о том, что несколько лет назад Асада уже обвиняли в этом.

Доводы Асада не воспринимаются на Западе. Включая тот, что применение правительственными войсками оружия массового поражения на собственной территории в условиях, когда они ведут успешные боевые действия по всей стране, абсолютно нелогично — в этом просто нет никакой необходимости. А с учетом ситуации в мире означало бы и политическое самоубийство самого Асада.

Однако даже западные СМИ обращают внимание на одно немаловажное обстоятельство.

"За несколько дней до этой химической атаки высшие должностные лица американской администрации заявили об отходе от прошлой политики США и сообщили, что не будут больше добиваться отставки Асада. Такую позицию Белого дома ясно обозначили и госсекретарь Рекс Тиллерсон, и сама Никки Хейли", — напоминает Foreign Policy.

На деле это могло означать, что США реально сблизили свою позицию с российской, и дальнейшие события в Сирии могут развиваться уже по совершенно другому сценарию. Однако после химатаки все вернулось на круги своя. Тиллерсон назвал действия Асада "жестоким и неприкрытым варварством" и призвал Россию и Иран "задействовать свое влияние на сирийский режим и гарантировать, что бесчеловечные атаки подобного рода никогда не повторятся вновь". Хейли заявила, что Трамп считает Россию "проблемой". Прежняя риторика зазвучала с новой силой.

Если действительно бесчеловечная и варварская химическая атака против мирных сирийцев преследовала именно эту цель — вновь обратить возмущение и гнев против Дамаска и Москвы — то она ее достигла. По крайней мере, на данный момент.