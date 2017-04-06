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Поспешили с выводами: в отношениях России и США снова запахло газом

17:2906.04.2017
(обновлено: 17:43 06.04.2017)
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Ситуация в Идлибе, Сирия. 5 апреля 2017 года
© REUTERS/ Ammar Abdullah

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Россия представила в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в Сирии. Альтернативный проект, внесенный накануне США, Францией и Великобританией, который возлагает ответственность за химатаку в Идлибе на правительство Башара Асада, Москва сочла тенденциозным и построенным на непроверенной информации.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Захарова назвала небрежным проект резолюции СБ ООН по химоружию в Сирии

По словам пресс-секретаря российской миссии в ООН Федора Стржижовского, заместитель постпреда России Владимир Сафронков на заседании Совбеза заявил, что проект резолюции западных стран составлен явно в спешке и небрежно.

"Мы предложили свой, по-деловому составленный короткий проект, нацеленный на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты", — сказал Стржижовский журналистам.

Сейчас в Совбезе идут консультации, и заседание возобновится тогда, когда будет подготовлен компромиссный вариант, устраивающий авторов обоих проектов.

Кто и чем нанес удар?

Во вторник Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила, что в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб было примерено химическое оружие. По разным данным, погибли от 50 до 100 человек, среди которых есть женщины и дети. При этом, как сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга по правам человека (SOHR), число жертв может возрасти из-за большого числа раненых и пропавших без вести людей.

© AP Photo/ DHA-Depo Photos
Эвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017

Оппозиционеры сразу же возложили ответственность на правительственные войска. SOHR сообщил об ударах с воздуха — якобы одна из ракет, посланных с самолета, несла в себе заряд боевого отравляющего вещества. При этом уточняется, что бомбардировку производили ВВС Сирии. В первых сообщениях, распространенных Рейтер, говорилось и о самолетах ВКС России, однако впоследствии упоминание о российской авиации исчезло с сайта агентства.

Разрушенная в результате авиаудара школа в сирийской провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2017/ Omar Haj Kadour
Депутат: бомбежка ВВС США сирийской провинции Идлиб выглядит как провокация

Западные источники указывают на то, что Хан-Шейхун находится под контролем умеренной оппозиционной группировки "Ахрар аш-Шам", откуда она ведет наступательные операции в провинции Хама. В последние дни боевикам удалось отодвинуть линию фронта от города на несколько десятков километров, и этот их успех будто бы и мог стать причиной нанесения правительственными войсками ударов с применением химического оружия.

Президент Сирии Башар Асад категорически отвергает эти обвинения. Он неоднократно заявлял, что сирийское правительство не применяло и не применяет оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напоминает, что еще в 2013 году Дамаск дал согласие на уничтожение своих арсеналов химоружия и больше не имеет запасов такого вида вооружений.

По сообщению Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар по окраине Хан-Шейхуна, где находился склад боеприпасов террористов. В тех же арсеналах находились и боеприпасы с химическим оружием, которое боевики доставляли в Ирак. Там же "находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами". Разрушение в результате бомбардировки этих хранилищ и цехов и могло стать причиной отравления мирных жителей.

Представитель ООН по разоружению Ким Вон Су на заседании Совета Безопасности заявил, что "согласно сообщениям, атака была совершена с воздуха и удару подвергся жилой район. Однако подтвердить способ осуществления предполагаемой атаки на данном этапе с определенностью нельзя".

Иными словами, была химическая атака осуществлена с воздуха или с земли, на данный момент неизвестно. Тем временем ответ на этот вопрос имеет принципиальное значение: если с воздуха ее могла произвести авиация правительственных войск, то с земли — только сами боевики.

Неясно и какое именно отравляющее вещество было применено. Одни эксперты предполагают использование хлора, другие — боевого газа зарин, третьи — боеприпасов, содержащих соединения фосфора.

© AFP 2017/ Omar haj Kadour
Разрушенное здание в Идлибе, Сирия. 4 апреля 2017
© AFP 2017/ Omar haj Kadour
Разрушенное здание в Идлибе, Сирия. 4 апреля 2017

Впереди паровоза

При наличии столь противоречивых версий произошедшего в Идлибе и при таком количестве вопросов, пока остающихся без ответа, делать какие-либо выводы и тем более сразу же называть виновного — по меньшей мере безответственно. Однако именно так и поступили многие западные политики.

Турецкая бронетехника на границе с Сирией
© AFP 2017/ Bulent Kilic
Двойной удар по Сирии: турецкая оккупация и обвинения в химических атаках

Глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро сразу же заявили о том, что ответственность за химатаку в Идлибе несет режим Башара Асада. Но самые тяжкие обвинения в адрес сирийского правительства высказал президент США Дональд Трамп. По его словам, Асад "пересек много красных линий" и его действия являются "преступлением против человечности".

"Нельзя терпеть эти гнусные действия режима Башара Асада", — цитирует Блумберг заявление Трампа, сделанное после встречи с королем Иордании Абдаллой II.

Постпред США в ООН Никки Хейли на заседании Совбеза продемонстрировала снимки детей и взрослых, задыхающихся в Хан-Шейхуне, призывая Россию изменить свое отношение к правительству Асада. При этом единственным ее аргументом в пользу того, что в атаке виновен действующий режим, было напоминание о том, что несколько лет назад Асада уже обвиняли в этом.

Доводы Асада не воспринимаются на Западе. Включая тот, что применение правительственными войсками оружия массового поражения на собственной территории в условиях, когда они ведут успешные боевые действия по всей стране, абсолютно нелогично — в этом просто нет никакой необходимости. А с учетом ситуации в мире означало бы и политическое самоубийство самого Асада.

Однако даже западные СМИ обращают внимание на одно немаловажное обстоятельство.

© REUTERS/ Ammar Abdullah
Ситуация в Идлибе, Сирия. 4 апреля 2017

"За несколько дней до этой химической атаки высшие должностные лица американской администрации заявили об отходе от прошлой политики США и сообщили, что не будут больше добиваться отставки Асада. Такую позицию Белого дома ясно обозначили и госсекретарь Рекс Тиллерсон, и сама Никки Хейли", — напоминает Foreign Policy.

На деле это могло означать, что США реально сблизили свою позицию с российской, и дальнейшие события в Сирии могут развиваться уже по совершенно другому сценарию. Однако после химатаки все вернулось на круги своя. Тиллерсон назвал действия Асада "жестоким и неприкрытым варварством" и призвал Россию и Иран "задействовать свое влияние на сирийский режим и гарантировать, что бесчеловечные атаки подобного рода никогда не повторятся вновь". Хейли заявила, что Трамп считает Россию "проблемой". Прежняя риторика зазвучала с новой силой.

Если действительно бесчеловечная и варварская химическая атака против мирных сирийцев преследовала именно эту цель — вновь обратить возмущение и гнев против Дамаска и Москвы — то она ее достигла. По крайней мере, на данный момент.

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