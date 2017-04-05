Россия представила проект резолюции по расследованию химатаки в Сирии

ООН, 5 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в Сирии, заявили в российском постпредстве при ООН.

"Мы предложили свой, по-деловому составленный короткий проект, нацеленный на реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты", — рассказал журналистам пресс-секретарь российской миссии Федор Стржижовский.

По его словам, сейчас идут консультации по проекту.

"Следующий раунд состоится сегодня несколько позже, как только компромиссный проект будет готов", — добавил дипломат.

Накануне США, Франция и Великобритания внесли в Совбез проект резолюции, которая осуждает использование химического оружия в Идлибе и содержит ряд требований к сирийским властям, в частности, предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам.

Ранее Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила, что в провинции Идлиб жертвами атаки с применением химического оружия стали 80 человек. Вину оппозиционеры возложили на правительственные войска. Дамаск, в свою очередь, обвинил в атаке боевиков и их покровителей.

В российском Минобороны рассказали, что сирийская авиация нанесла удар по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Он напомнил, что Дамаск в 2013 году согласился на уничтожение своих складов с химоружием и больше им не располагает.