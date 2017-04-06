Президент Сомали объявил страну зоной военных действий

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил страну зоной военных действий, заменил глав военного и разведывательного ведомств и поручил армии готовить новое наступление на боевиков радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, он дал экстремистам возможность сдаться в течение 60 дней.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед пообещал покончить с радикальной исламистской группировкой "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющей тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в России). "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.