ВВС коалиции уничтожили нескольких лидеров ИГ* в Мосуле

МОСУЛ, 6 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. ВВС коалиции во главе с США в четверг нанесли удар по штабу террористов группировки "Исламское государство"* в Мосуле, уничтожив несколько иностранных лидеров боевиков, об этом рассказали в объединенном командовании проводимой операции.

Как сообщается в распространенном заявлении военных, авианалет был совершен на штаб отряда "Ястребы халифата" в западной части Мосула. Среди уничтоженные радикалов — граждане Саудовской Аравии, Франции и Австралии. Все они занимали командные должности в отряде.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России