Депутат Рады призвал власти обеспечить украинцев деньгами на визиты в ЕС

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко, предложивший "план" снятия санкций с РФ, считает, что украинским властям после получения безвизового режима с ЕС стоит задуматься над тем, как обеспечить граждан страны деньгами на поездки туда; для этого нужно прекратить войну в Донбассе и "заняться экономикой", напомнил он.

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

"Про нашего президента… я искренне рад за него — хоть одно из его обещаний совместными усилиями наконец выполнено — "безвизнаш"! Но ещё больше я радуюсь за наших граждан", — написал Артеменко на своей странице в Facebook в четверг.

По его мнению, теперь задача власти — дать возможность гражданам Украины наслаждаться удобством передвижения, "а для этого нужны деньги".

"Может теперь настало время остановить войну и заняться наконец экономикой, поднятием уровня доходов граждан? Но что-то мне подсказывает, что с этим президентом нам это будет сделать крайне сложно", — добавил политик.

Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение об отказе от виз вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.