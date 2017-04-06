Безвизовый режим с ЕС не даст украинцам права на работу, сообщил политолог

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Наиболее заинтересованы в предоставлении Евросоюзом безвизового режима были украинцы, желающие работать в странах ЕС, однако такой возможности для них нет, заявил РИА Новости директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

"Я ожидал, что безвиз будет, он сильно ограниченный. Людям не стоит особо радоваться, потому что абсолютное большинство людей, которые заинтересованы в безвизе, они заинтересованы прежде всего в том, чтобы получить работу там (в ЕС – ред.)", — сказал Погребинский.

По его мнению, может сложиться ситуация, когда украинцы в поисках работы массово поедут в страны Евросоюза. При этом Погребинский отметил, что те, кто ездил в ЕС туристами, и до отмены виз могли это делать.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением.