Глава МИД Украины уверен, что украинцы уже летом смогут ездить в ЕС без виз

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что украинцы уже летом смогут ездить без виз в Евросоюз, для оформления окончательного решения необходимо еще полтора-два месяца.

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

"Теперь будем работать над технической стороной… Наверное, полтора – два месяца нужно для оформления этого решения Совета ЕС. Ну и потом, конечно, это несколько недель. Так что лето должно быть безвизовым", — сказал Климкин журналистам.

Принятие данного решения неоднократно откладывалось. Киев первоначально рассчитывал, что отказ от виз станет реальностью до конца 2016 года, но этого не произошло.

Для вступления решения в силу его должен утвердить Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение об отказе от виз вступит в силу через 20 дней с момента публикации. Механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины, вступил в силу в марте.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.