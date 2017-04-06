Глава МИД Украины уверен, что украинцы уже летом смогут ездить в ЕС без виз

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что украинцы уже летом смогут ездить без виз в Евросоюз, для оформления окончательного решения необходимо еще полтора-два месяца.
"Теперь будем работать над технической стороной… Наверное, полтора – два месяца нужно для оформления этого решения Совета ЕС. Ну и потом, конечно, это несколько недель. Так что лето должно быть безвизовым", — сказал Климкин журналистам.
Принятие данного решения неоднократно откладывалось. Киев первоначально рассчитывал, что отказ от виз станет реальностью до конца 2016 года, но этого не произошло.
Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).
Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.