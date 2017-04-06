Избранный глава Эквадора призвал соперника достойно признать поражение

МЕХИКО, 6 апр – РИА Новости. Избранный новым президентом Эквадора кандидат от левоцентристских сил Ленин Морено призвал своего соперника Гильермо Лассо с достоинством призвать свое поражение.

По данным национального избирательного совета, после обработки 99,9% голосов избирателей за Морено отдано 51,14%, Лассо набрал 48,86% голосов. Кандидат от правых Лассо не признал итоги выборов и пообещал опротестовать их по всей стране. Его движение КРЕО-СУМА уже подало протесты в 11 провинциях.

"В политике, как и в других областях, нужно уметь выигрывать скромно, я же прошу кандидата Лассо проигрывать с достоинством", — приводит портал Comercio заявление Морено на пресс-конференции в Кито.