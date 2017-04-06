В Сенате США проголосуют об ограничении дебатов по кандидатуре в ВС США

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американские сенаторы проведут в четверг голосование об ограничении сроков дебатов по кандидатуре Нила Горсача, которого президент США Дональд Трамп предложил на должность судьи верховного суда, передает агентство Рейтер.

Как ожидается, демократы постараются помешать республиканцам набрать необходимые для утверждения Горсача 60 голосов. Если это произойдет, республиканцы намерены сделать редкий шаг по изменению сенатских правил, чтобы для утверждения было достаточно 51 голоса. Это позволит им провести главное голосование по Горсачу в пятницу.

С 7 по 24 апреля в конгрессе США предусмотрены пасхальные каникулы, так что если вопрос по Горсачу не будет решен в ближайшее время, то он, видимо, будет отложен почти до конца месяца.

В верховном суде в данный момент четыре назначенца президентов-демократов и четыре назначенца республиканских президентов плюс одно вакантное место в связи со смертью судьи Антонина Скалиа в 2016 году. Трамп объявил о выдвижении на это место Горсача. В случае его утверждения в сенате преимущество в суде будет на стороне выдвиженцев республиканцев. Верховный суд играет большую роль в политической жизни США и нередко ставит точку в важнейших политических спорах.