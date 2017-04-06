Проигравший кандидат в президенты Эквадора хочет пересчитать голоса

МЕХИКО, 6 апр — РИА Новости. Кандидат от правых сил Гильермо Лассо, проигравший во втором туре выборов президента Эквадора Ленину Морено, заявил в среду о намерении добиться пересчета всех бюллетеней.

По данным национального избирательного совета, после подсчета 99,78% бюллетеней за Морено отдано 51,15% голосов, за Лассо — 48,85%.

"Мы будем требовать в соответствии с конституцией, чтобы был проведен пересчет голосов один за другим на всей национальной территории", — приводит портал Comercio заявление Лассо на пресс-конференции в Гуаякиле.

По словам Лассо, движение "КРЕО-СУМА", кандидатом от которого он является, оспаривает примерно 592 тысячи голосов, для чего и требует провести пересчет.