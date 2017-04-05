Independent узнала, что Лондон планирует наладить отношения с Москвой

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Власти Соединенного Королевства склоняются к отказу от конфронтационной политики в отношении России. На повестке дня стоит полноценный диалог между двумя странами, сообщает The Independent со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Как утверждают собеседники издания, необходимость корректировки внешнеполитического курса возникла после победы Дональда Трампа на выборах президента США. "Британии следовало пересмотреть подход к России, просчитав возможные сценарии развития российско-американских отношений. К подобному шагу подталкивает и тот факт, что Кремль наращивает свое присутствие на Ближнем Востоке и в Северной Африке", — рассказал журналистам неназванный дипломат.

Другой работник британского МИД отметил, что Россию и Великобританию может объединить борьба с терроризмом: "Нам необходим диалог. Мы были свидетелями ужасных событий в Лондоне и Санкт-Петербурге и понимаем, что терроризм — общая угроза. Но нельзя обсуждать борьбу против этого зла, забывая о сирийском и ливийском кризисах".

Кроме того, на Лондон оказывают давление партнеры по Евросоюзу, которые убеждены, что напряженность в российско-британских отношениях вредит общим интересам Москвы и Брюсселя, сказано в статье.