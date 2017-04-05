СМИ: Кипр экстрадирует в Россию фигуранта дела бывшей "дочки" ЮКОСа

АФИНЫ, 5 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Апелляционный суд Кипра принял решение об экстрадиции в Россию россиянина, заочно приговоренного на родине к пяти годам тюрьмы за хищения у бывшей "дочки" ЮКОСа — ОАО "Томскнефть ВНК", сообщила газета "Филелефтерос".

Апелляция была рассмотрена по запросу генерального прокурора.

Пять лет назад суд первой инстанции Кипра отказал в выдаче россиянина, поскольку сомневался, что в России ему обеспечат справедливое судебное разбирательство.

"Этот россиянин был заочно осужден за аферы с нефтью. Когда был подан запрос о выдаче, Россия пообещала, что пройдет новый судебный процесс", — сообщает издание.

"Филелефтерос" не называет фамилию россиянина, но сообщает, что он был владельцем и одновременно заместителем директора компании ООО "Рекма В. Г." и участвовал в организованной группе, которая была создана с целью хищения имущества компании и ее "дочки". По данным российских властей, группа присвоила 1,003 миллиона тонн нефти и 72,5 миллиона рублей.

По сообщениям российских СМИ, руководители самарской компании ООО "Рекма В. Г." были признаны виновным в хищении у бывшей "дочки" ЮКОСа — ОАО "Томскнефть ВНК". Бывший директор ООО "Рекма В. Г." Наталья Коновалова была экстрадирована с Кипра в Россию в 2015 году. В 2011 году Коновалова была приговорена к пяти годам лишения свободы. Коновалова и ее заместитель и владелец компании Вячеслав Шимкевич, согласно материалам суда, на момент вынесения приговора находились за пределами РФ. В декабре 2010 года Коновалова была задержана на территории Кипра. Шимкевич также был объявлен в международный розыск.