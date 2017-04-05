Минск подтвердил подготовку встречи помощников глав "нормандской четверки"

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (199)

МИНСК, 5 апр — РИА Новости. Белоруссия ведет подготовку встречи в Минске 6 апреля помощников президентов стран-участников "нормандского формата", заявил в среду РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россию на встрече помощников глав стран-участников "нормандского формата" в четверг в столице Белоруссии представит Владислав Сурков.

"Могу подтвердить, что готовится такая встреча на минской площадке. Она пройдет в закрытом для СМИ формате", — сказал Мирончик.

Он напомнил, что Белоруссия и ранее принимала подобные встречи.

"Нормандский формат" по урегулированию на Украине сформировался после встречи в Нормандии летом 2014 года на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников. В "нормандскую четверку" вошли Россия, Германия, Франция и Украина.