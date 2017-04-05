Ассамблея МПС приняла резолюцию РФ о невмешательстве в дела других стран

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российская резолюция о роли парламентов в предотвращении внешнего вмешательства во внутренние дела стран принята 136-ой Ассамблеей Межпарламентского союза (МПС), которая в эти дни проходит в Дакке, сообщает пресс-служба вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Мнение стран, не согласных с текстом резолюции, будет учтено в итоговом протоколе, отмечается в соглашении.

В частности, против резолюции уже после ее принятия выступила делегация Португалии. Кроме того, в секретариат МПС поступили заявления от ряда стран геополитической группы "12+" (страны Евросоюза плюс Канада) о их несогласии с текстом, говорится в пресс-релизе.

Как сообщил глава думской части российской делегации, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, резолюция стала результатом длительной работы, которая велась больше года под руководством главы комитета Совета Федерации по международным вопросам Константина Косачева и заместителя председателя этого комитета Андрея Климова. Кроме того, резолюция была серьезно доработана в ходе совместной работы с делегациями других стран уже на полях МПС.

"К сожалению, новейшая история знает немало примеров, когда вмешательство в дела суверенных государств приводило к трагическим последствиям – государственным переворотам, гражданским войнам, появлению сотен тысяч беженцев. В российской резолюции зафиксировано верховенство международного права над чьими-либо геополитическими амбициями, недопустимость насильственного свержения демократических режимов, а также исключительное право народов определять свое политическое будущее", — сказал Толстой, которого цитирует его пресс-служба.

По словам парламентария, принятие этой резолюции означает начало нового этапа в осмыслении принципов и норм международного права и недопустимости разрушения суверенных государств ни под каким предлогом.

Кроме того, в ходе работы Ассамблеи председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов был избран в состав бюро комитета МПС по вопросам ООН, говорится в сообщении.