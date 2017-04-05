Гамбург приспустит флаг на ратуше в знак траура по погибшим в Петербурге

БЕРЛИН, 5 апр — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Гамбург на два дня приспустит флаг на ратуше в знак траура по погибшим в Санкт-Петербурге, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе городского сената.

"Гамбург является городом-побратимом Санкт-Петербурга. Руководство города приняло решение со среды на два дня приспустить флаг на ратуше в знак траура, так решено почтить память погибших в Санкт-Петербурге", — заявили в пресс-службе.

Власти Берлина приняли решение не подсвечивать Бранденбургские ворота, символ столицы ФРГ, цветами российского государственного флага, как это делалось раньше после крупных терактов в городах мира. Решение было объяснено тем, что Берлин не является городом-партнером Санкт-Петербурга, это стало поводом для критики в адрес берлинских властей.

В среду бургомистр Гамбурга Олаф Шольц направился в Санкт-Петербург с двухдневным визитом. Как сообщили в пресс-службе сената, в преддверии празднования 60-й годовщины заключения договора о городах-побратимах между Гамбургом и Санкт-Петербургом Шольц откроет в Эрмитаже выставку, посвященную новому оперному театру в Гамбурге — Эльбской филармонии.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 55 пострадавших находятся в больницах.