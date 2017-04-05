Тело погибшей в Петербурге девушки из Азербайджана отправили на родину

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (420)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Тело погибшей при взрыве в метро в Петербурге девушки из Азербайджана отправили на родину, сообщил РИА Новости источник в комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка, который занимается организацией похорон погибших.

"Тело девочки отправили в Азербайджан, тело погибшего из Узбекистана сегодня отправляют", — сказал собеседник агентства.

Ранее генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге подтвердило смерть при взрыве в метро уроженки республики Дильбары Алиевой – студентки третьего курса Петербургского государственного университета путей сообщения.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.