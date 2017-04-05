В ДНР опасаются новых провокаций "Правого сектора"*

ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается, что радикалы из запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор" могут готовить провокации на юге Донбасса.
По его словам, "наибольшая активность ожидается на мариупольском направлении".
"Правый сектор" — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
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