В ЛНР заявили о готовности к разведению сил в районе Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 5 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова к разведению сил на участке в районе Станицы Луганской 6 апреля, заявил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что разведение сил в Станице Луганской запланировано на 6 апреля.

"Подразделения Народной милиции ЛНР готовы к отведению сил назначенного на 6 апреля", — рассказал Марочко. Он уточнил, что подразделения Народной милиции не поддаются на провокации украинских силовиков и соблюдают введенный с 1 апреля "режим тишины".

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.

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