В ДНР обвинили силовиков в 50 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, под обстрел попали 19 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в среду представитель Минобороны ДНР.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. При этом стороны конфликта в Донбассе уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 55 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 19 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы различного калибра, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил журналистам представитель оборонного ведомства ДНР.

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