США провоцирует КНДР на новые ракетные пуски, считают в Совфеде

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия готова использовать своё влияние на КНДР в переговорах по ядерной программе Пхеньяна, но это невозможно, пока КНДР провоцируют проведением учений у ее границ и строительством новых систем американской ПРО в регионе, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

КНДР провела запуск баллистической ракеты на рассвете в среду в районе населенного пункта Синпхо. По сообщениям из Сеула, ракета пролетела около 60 километров и упала в Японское море. Войска Южной Кореи на этом фоне находятся в полной боеготовности, а в Японии созвано экстренное заседание Совета национальной безопасности.

"Мы готовы использовать своё влияние на Северную Корею на переговорах, но когда на Пхеньян постоянно оказывается давление со стороны США, которые проводят у границ КНДР учения вместе с Южной Кореей, когда США развивают новую ПРО в регионе, в этих условиях России сложно разговаривать с Пхеньяном", — сказал сенатор.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.

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