Глава Минобороны Казахстана обсудил с генсеком ШОС вопросы безопасности

АЛМА-АТА, 5 апр – РИА Новости, Михаил Егорин. Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашидом Алимовым, который прибыл в Астану для участия в заседании секретарей советов безопасности стран ШОС, сообщила пресс-служба оборонного ведомства республики.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы безопасности на пространстве ШОС, противодействия современным вызовам и угрозам, а также подготовки к предстоящему совещанию министров обороны государств ШОС", — говорится в пресс-релизе.

В ходе беседы было отмечено, что ШОС не является военно-политическим блоком, вместе с тем государства-участники демонстрируют консолидированную решимость в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом и в полной мере готовы противостоять им. В этих целях каждые два года проводятся международные антитеррористические учения "Мирная миссия", совместные тренировки горно-стрелковых подразделений, конференции и семинары в области безопасности.

Министр обороны подчеркнул, что Казахстан открыт к плодотворному взаимодействию не только с государствами ШОС, но также с партнерами и наблюдателями организации в интересах обеспечения безопасности.

"Развитие партнерских отношений в духе дружбы и сотрудничества, а также углубление связей на всех уровнях является основой для решения многих вопросов современности, стоящих перед нашими государствами и народами", — отметил глава оборонного ведомства Казахстана.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.