США не ждут от встречи Трампа и Си Цзиньпина решения накопившихся вопросов

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. США не ждут от встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина решения накопившихся вопросов, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Встреча установит рамки для обсуждения вопросов. Я уверен, что каждая сторона будет поднимать вопросы, но не ожидаю, что они выйдут на решение этих вопросов за отведенный день", — сказал представитель Белого дома.

Вместе с тем, по его словам, Трамп рассчитывает установить рабочие отношения с лидером КНР Си Цзиньпином, сформулировать рамки диалога и "поставить ясные крайние сроки для достижения результатов". Представитель администрации подчеркнул, что США рассчитывают, что их отношения с КНР будут "ориентироваться на результат".

Президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином 6-7 апреля в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде.