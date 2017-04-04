Кандидат правящих сил Морено выиграл президентские выборы в Эквадоре

МЕХИКО, 4 апр – РИА Новости. Национальный избирательный совет Эквадора во вторник официально объявил о победе кандидата от правящих левоцентристских сил Ленина Морено во втором туре выборов президента страны.

"После подсчета 99,65% всех голосов мы можем сообщить стране официальные и уже необратимые результаты второго тура президентских выборов", — приводит канал Telesur заявление главы избирательного совета Хуана Пабло Посо.

По данным главы избиркома, за Морено проголосовали 51,16% избирателей, за его соперника от правых сил Гильермо Лассо – 48,84%, что делает Морено победителем. В должность новый президент вступит 24 мая на четырехлетний срок.