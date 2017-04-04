Премьер Словакии призвал не забывать, кто освободил Европу от фашизма

ПРАГА, 4 апр – РИА Новости, Александр Куранов. Молодежь имеет зачастую искаженную информацию об истории, но нам нельзя забывать о том, кто и при каких условиях освободил нас от фашизма, заявил премьер Словакии Роберт Фицо во вторник при возложении венков на военно-мемориальном комплексе Славин, где похоронены воины Красной Армии, освободившие ровно 72 года назад Братиславу, сообщил портал Teraz.

По мнению Фицо, молодые люди имеют зачастую весьма искаженную информацию об исторических событиях и судят о них, в основном, посредством различных фильмов, часто вводящих в заблуждение.

"Может показаться, что со времени, когда была освобождена Братислава (4 апреля 1945 года), прошло много лет, но было бы огромной ошибкой, если бы мы об этом забыли. Я хочу выразить свою благодарность и воинам Красной Армии, и представителям других стран, которые участвовали в освобождении Братиславы", — сказал Фицо.

В церемонии возложения венков, помимо премьера, участвовали министр обороны Петер Гайдош и другие представители правительства республики, а также чрезвычайный и полномочный посол России в Словакии Алексей Федотов. Во вторник в Братиславе также прошли другие мероприятия, посвященные 72-ой годовщине освобождения города.

В военно-мемориальном комплексе "Славин" находятся захоронения 6845 красноармейцев, погибших при освобождении Словакии. Всего на территории республики в течение 1941-1945 годов погибли, умерли от ран и похоронены 63382 воина Красной Армии.