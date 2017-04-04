Белоруссия предложила помощь в расследовании теракта в Петербурге

МИНСК, 4 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи со взрывом в санкт-петербургском метро и предложил помощь белорусских специалистов в расследовании происшествия, сообщила во вторник пресс-служба главы республики.

"Глубокую боль и сочувствие вызвало известие об ужасной трагедии в метро Санкт-Петербурга, повлекшей многочисленные человеческие жертвы и увечья. Мы разделяем скорбь с братским народом России. Чувство негодования в отношении исполнителей и заказчиков содеянного переполняет сердца белорусов и придает всем нам решимости в бескомпромиссной борьбе с терроризмом", — цитирует пресс-служба слова соболезнования Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия готова оказать всю необходимую помощь российской стороне в расследовании этого преступления.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.