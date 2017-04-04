Около тысячи в Донецке почтили память погибших в Петербурге

ДОНЕЦК 4 апр — РИА Новости. Около тысячи человек собрались в центре Донецка, на главной площади города, чтобы почтить память погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

На траурном митинге в Донецке присутствует спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. "Мы осуждаем любые действия террористов и националистов. Какая бы цель ни была, никто не имеет права отбирать жизни у мирных граждан… Мы приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших. Мы с тобой, Россия", — сказал Пушилин.

Пришедшие держат в руках свечи. Также люди возлагают цветы к артобъекту "Россия", который установлен на алее площади Ленина.