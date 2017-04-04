Посол ЕС в США выразил соболезнования после теракта в петербургском метро

ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Посол ЕС в США Дэвид О`Салливан (David O`Sullivan) выразил соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга, об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США.

"Мы искренне соболезнуем семьям всем погибших и пострадавших в этом ужасном событии", — сказал Салливан в начале слушаний, посвященных "партнерству США и ЕС в противостоянии Российской агрессии".

Соболезнования в связи с терактом также выразил глава комитета Боб Коркер. "Несмотря на то, что у нас есть серьезные разногласия, мы стоим вместе с российским народом в борьбе с терроризмом", — сказал сенатор.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.