Посол ЕС в США выразил соболезнования после теракта в петербургском метро

ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Посол ЕС в США Дэвид О`Салливан (David O`Sullivan) выразил соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга, об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США.
"Мы искренне соболезнуем семьям всем погибших и пострадавших в этом ужасном событии", — сказал Салливан в начале слушаний, посвященных "партнерству США и ЕС в противостоянии Российской агрессии".
Соболезнования в связи с терактом также выразил глава комитета Боб Коркер. "Несмотря на то, что у нас есть серьезные разногласия, мы стоим вместе с российским народом в борьбе с терроризмом", — сказал сенатор.