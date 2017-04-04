Эрдоган потребовал убрать из Киркука флаги Иракского Курдистана

АНКАРА, 4 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган потребовал от администрации иракской провинции Киркук отказаться от использования флагов курдской автономии Северного Ирака и пригрозил, что в противном случае местным властям придется дорого заплатить.

Ранее совет Киркука, в который входят 26 представителей курдского населения провинции, девять — туркменского, шесть — арабского, принял решение вывесить флаги курдской автономии Ирака на зданиях госучреждений. При этом туркмены и арабы бойкотировали голосование. Багдад считает провинцию Киркук подконтрольной центральному правительству, но курды требуют ее включения в состав своей автономии на севере Ирака. Как заявил МИД Турции, Анкара считает неприемлемым это решение совета провинции Киркук.

"Мы в Турции не согласны с тем, что Киркук принадлежит курдам. Киркук принадлежит туркменам, арабам и курдам, всем вместе. Тот, кто утверждает, что Киркук принадлежит ему, заплатит высокую цену и испортит отношения с Турцией. Немедленно спустите ваши флаги и верните иракские", — сказал Эрдоган, выступая на митинге в городе Зонгулдак во вторник.

Ранее во вторник телеканал Al Sumaria сообщил, что Совет провинции Киркук проголосовал за проведение в провинции референдума о независимости Иракского Курдистана. Решение были принято большинством голосовавших, арабы и туркмены бойкотировали голосование. Ранее иракский курдский канал Rudaw сообщил, что иракские курды договорились провести референдум о независимости в 2017 году.