Бургомистр Берлина почтил память жертв теракта в петербургском метро

БЕРЛИН, 4 апр – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер возложил венок у здания российского посольства в Берлине в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.

"Мы очень признательны германскому сообществу за то, что они находят сострадание и расположены к нам открыто. Терроризм это та страшная опасность, которую мы можем преодолеть и победить только вместе. Здесь мы видим основы для того, чтобы взяться за руки и делать вместе то, что нам нужно", — сказал журналистам посол России в ФРГ Владимир Гринин. Также к посольству пришли почтить память погибших некоторые парламентарии, в том числе представитель фракции "Левые" в бундестаге Дитмар Бартш.

"Я пришел сюда с моими сотрудниками и коллегами… Мы – с жертвами терактов и их родственниками, хотим выразить им свою солидарность… Теракты в мире – неважно где – в России, Франции, Израили или Сирии – неприемлемы, страдают всегда невинные жертвы. Наша общая задача – бороться с основой терроризма", — сказал Бартш.

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