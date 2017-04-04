В Париже пройдет заупокойная служба по жертвам теракта в Петербурге

ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Заупокойная служба по жертвам теракта в метро Санкт-Петербурга пройдет вечером во вторник в Свято-Троицком соборе на набережной Бранли в Париже.

Вести службу будет епископ Корсунский Нестор. Она начнется в 18.40 местного времени (19.40 мск).

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

В начале декабря в ходе визита во Францию Свято-Троицкий собор освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.