Три силовика погибли в Донбассе из-за взрыва миномета, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что три украинских силовика погибли и пять получили ранения из-за взрыва миномета украинского производства "Молот" в Донбассе.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что 30 марта три силовика в Донбассе погибли при разрыве миномета "Молот". Миномет М120-15 "Молот" калибра 120 миллиметров был разработан украинскими специалистами. В 2016 году он поступили на вооружение украинской армии.

"Нашей разведкой установлен очередной случай гибели военнослужащих ВСУ (вооруженных сил Украины) от "прославленного" украинского миномета "Молот". Так, 2 апреля в 72 бригаде ВСУ в результате разрыва миномета погибли трое военнослужащих и пятеро получили ранения различной степени тяжести", — заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он также заявил, что несчастный случай в рядах силовиков зафиксирован при перемещении подразделения 54 бригады в направлении населенного пункта Артемовск. "При совершении марша из-за неумелых действий экипажа одна БМП допустила опрокидывание, военнослужащие получили травмы", — сказал он.

Комментарием Минобороны Украины РИА Новости пока не располагает.