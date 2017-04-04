Три силовика погибли в Донбассе из-за взрыва миномета, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что три украинских силовика погибли и пять получили ранения из-за взрыва миномета украинского производства "Молот" в Донбассе.
"Нашей разведкой установлен очередной случай гибели военнослужащих ВСУ (вооруженных сил Украины) от "прославленного" украинского миномета "Молот". Так, 2 апреля в 72 бригаде ВСУ в результате разрыва миномета погибли трое военнослужащих и пятеро получили ранения различной степени тяжести", — заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Комментарием Минобороны Украины РИА Новости пока не располагает.