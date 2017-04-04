Казахстан помогает в розыске причастных к убийству полицейских в Астрахани

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана взаимодействует с РФ по розыску причастных к убийству полицейских в Астрахани, усилен контроль на границе, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что неизвестные расстреляли в Астрахани двух полицейских, которые приехали на оформление ДТП. В розыск объявлена "Газель", на которой могут передвигаться четверо подозреваемых. Убитые сотрудники полиции имели звания лейтенанта и старшего лейтенанта. У одного из них остались двое детей. Старший помощник руководителя СУСК по региону Андрей Хегай сообщил РИА Новости, что следователи установили личности восьми подозреваемых в убийстве, двое из них являются уроженцами Казахской ССР.

"По оперативным учетам органов национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан подозреваемые не проходят. КНБ и МВД в целях розыска причастных к преступлению лиц налажено взаимодействие с российскими партнерами, усилен контроль в пунктах пропуска через границу. Принимаются иные необходимые меры по данному факту", — говорится в сообщении.