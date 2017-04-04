Трагедия сближает: могут ли Россия и США объединиться против общего зла?

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Через несколько часов после трагедии в метро Санкт-Петербурга, случившейся в понедельник днем, президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Он выразил глубокие соболезнования близким погибших и всему российскому народу, а также предложил российскому коллеге полную поддержку американского правительства в расследовании взрыва и привлечении виновных к ответственности.

"Президент Трамп и президент Путин согласились с тем, что терроризм должен быть решительно и быстро побежден", — отмечается в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президенты отметили, что терроризм — это зло, с которым нужно бороться сообща. Главы двух государств условились продолжать контакты", — сообщает сайт Кремля.

"Трагическое происшествие может открыть путь к сближению России и Запада на почве объединения усилий для совместной борьбы с терроризмом", — предполагает телеканал CNN.

В понедельник около 14:30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. В результате погибли 11 человек, к утру вторника число жертв выросло до 14. Более 40 находятся в больницах.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

У беды две стороны



Трагедии, подобные той, что произошла накануне в метро Санкт-Петербурга, имеют две стороны. Гнев и скорбь побуждают политиков, лидеров государств к налаживанию сотрудничества, чтобы вместе противостоять такой страшной угрозе как терроризм, утверждает директор Института международных исследований МГИМО Александр Орлов.

Ученый напоминает о террористических атаках на Нью-Йорк и Вашингтон, случившихся 11 сентября 2001 года, когда президент России Владимир Путин одним из первых позвонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу-младшему, выразил свои соболезнования и предложил скоординировано вести борьбу против террористов. И тогда такое сотрудничество действительно начало развиваться — в частности, в Афганистане.

"Сам факт того, что Трамп позвонил Путину, а не ограничился отправкой "дежурной" телеграммы, в принципе говорит о его желании искать пути для нормализации отношений с Россией, несмотря на все давление, которое он сейчас испытывает. Наутро после вчерашней трагедии все западные газеты, включая европейские, написали о том, что международное сотрудничество в борьбе с терроризмом должно нарастать", — говорит Александр Орлов.

Международный терроризм потому и называется международным, что, во-первых, он не имеет национальности, а, во-вторых, хотя и направлен против разных адресатов, но все они в итоге оказываются в одной лодке, напоминает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. Он считает, что взрыв в Санкт-Петербурге прозвучал для лидеров государств очень важным и тревожным напоминанием о реальной, а не мнимой угрозе, стоящей перед миром.

"Звонок Трампа — нормальная человеческая реакция, которая тем не менее весьма симптоматична в плане оценки общих рисков и угроз. Другое дело, какое выражение она, эта реакция, в итоге получит в конкретной политике американской администрации. Для самого Трампа это довольно веский аргумент в укреплении своих позиций внутри страны — и в плане усиления борьбы с международным терроризмом, и в плане укрепления связей с Россией. Вся проблема в том, что из-за внутриполитической ситуации в США пространство для маневра у него в последнее время на глазах сужается, и кризис в российско-американских отношениях лишь усугубляется", — констатирует Дмитрий Данилов.

Толчок к выходу из кризиса

Случившееся — действительно, и повод, и основание для расширения сотрудничества России и США прежде всего в области совместной борьбы с терроризмом. Однако реальность пока выглядит иначе, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

"Со дня инаугурации Трампа прошло два с половиной месяца, но пока Россия остается этаким "токсичным активом", точнее, "пассивом" для американской администрации, и Дональд Трамп не рискует предпринимать какие-то шаги, которые могут расценить как курс на стратегическое сближение с Кремлем", — говорит аналитик.

Прессинг на главу Белого дома усиливается. Расследования, которые ведут спецслужбы и конгресс США в отношении "российского вмешательства" в президентские выборы и контактов окружения Трампа с российскими политиками, бизнесменами и разведчиками, практически ежедневные утечки подробностей этих расследований в СМИ связывают ему руки и затрудняют обещанные им шаги к разрядке с Москвой, обращают внимание эксперты.

"К сожалению, Трамп стал заложником внутриполитической ситуации у себя в стране. Он неоднократно обещал в своей предвыборной программе нормализовать отношения с Россией, однако все время, которое он находится у власти, продолжает ощущать усиливающееся давление оппозиционных политических сил, одна из целей которого — не дать развиться процессу такой нормализации", — говорит Александр Орлов.

В то же время американский президент продолжает подчеркивать, что готов на сближение с РФ в тех областях, где это возможно, и совместная борьба с терроризмом, безусловно, является одним из таких направлений. И если намерения, высказанные президентами в их телефонном разговоре, получат практическое развитие, то это может стать реальным толчком к выходу из кризиса российско-американских отношений, полагает ученый.

Хорошо забытое старое

У России и США есть наработанный опыт координации усилий в противодействии терроризму, и начать взаимодействие в этой области можно было бы с обращения к нему, считает Андрей Кортунов.

"Прежде всего, вероятно, стоило бы подумать о восстановлении российско-американской комиссии на уровне руководителей спецслужб по образцу рабочей группы "Армитидж — Трубников" (по фамилиям сопредседателей — замгоссекретаря США Ричарда Армитиджа и замглавы МИД России Вячеслава Трубникова. — Прим. ред.). Созданная после терактов 11 сентября 2001 года, она работала вполне эффективно, однако ее деятельность фактически сошла на нет после начала американской интервенции в Ирак", — говорит руководитель РСМД.

Вместе с тем надо учитывать, что сегодня уровень недоверия между спецслужбами значительно выше, чем был 15 лет назад, и преодолеть его будет труднее даже при наличии политической воли на высшем уровне, замечает аналитик.

Реальным практически шагом в этом направлении могло бы стать сложение усилий в профилактике возможных терактов на предстоящем чемпионате мира по футболу, финал которого пройдет в 2018 году, — с использованием того опыта, который был накоплен спецслужбами России, США и других стран в ходе подготовки к Олимпиаде в Сочи, напоминает Андрей Кортунов.

Углубить и расширить

Для начала налаживания взаимодействия в борьбе с терроризмом необходимо вновь организовать консультативно-экспертную работу на двухстороннем уровне, утверждает Дмитрий Орлов, который напоминает, что во времена "перезагрузки" с администрацией Обамы действовали совместных 19 рабочих групп. Причем сфера их работы должна распространяться не только на противодействие терроризму, но и на область контроля над вооружениями.

"Вторым шагом может стать распространение такого взаимодействия с двухстороннего российско-американского уровня на многосторонний уровень Россия — НАТО. Потребность развития подобного сотрудничества была подтверждена в ходе состоявшегося в конце марта заседания совета Россия — НАТО", — говорит Дмитрий Орлов.

У Москвы и Брюсселя также есть за плечами опыт совместной работы, к которому не мешало бы обратиться, считает он. Как и "оживить" некоторые совместные проекты — например, проект "СТАНДЭКС", над которым Россия и НАТО вместе работали четыре года назад.

Первая в мире технология дистанционного обнаружения взрывчатых веществ в реальном масштабе времени прошла испытания в условиях станции метро в крупном европейском городе. Результаты испытаний оказались убедительными, но с началом событий на Украине проект был заморожен. Если бы это не произошло, то целый ряд терактов в европейских городах, включая трагедию в метро Санкт-Петербурга, можно было бы предотвратить.

Эксперты, однако, сходятся в том, что процесс сближения России и США в совместной борьбе против терроризма в сегодняшних условиях будет не быстрым и легким, а долгим и мучительным — странам предстоит преодолеть слишком большой уровень взаимного недоверия.