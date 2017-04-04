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В мире

Трагедия сближает: могут ли Россия и США объединиться против общего зла?

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (370)
17:0104.04.2017
(обновлено: 17:07 04.04.2017)
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Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, 28 января 2017
© AFP 2017/ Mandel Ngan

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Через несколько часов после трагедии в метро Санкт-Петербурга, случившейся в понедельник днем, президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Он выразил глубокие соболезнования близким погибших и всему российскому народу, а также предложил российскому коллеге полную поддержку американского правительства в расследовании взрыва и привлечении виновных к ответственности.

"Президент Трамп и президент Путин согласились с тем, что терроризм должен быть решительно и быстро побежден", — отмечается в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президенты отметили, что терроризм — это зло, с которым нужно бороться сообща. Главы двух государств условились продолжать контакты", — сообщает сайт Кремля.

Эвакуация пострадавших в результате взрыва со станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Тарасенков
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Трамп прокомментировал взрыв в метро Санкт-Петербурга

"Трагическое происшествие может открыть путь к сближению России и Запада на почве объединения усилий для совместной борьбы с терроризмом", — предполагает телеканал CNN.

В понедельник около 14:30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. В результате погибли 11 человек, к утру вторника число жертв выросло до 14. Более 40 находятся в больницах.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

Первые кадры с места взрыва в петербургском метро
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Пострадавший в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
Аварийные службы у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анна Волкова
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На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
Взрыв в метрополитене в Санкт-Петербурге
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Сотрудники спецслужб у станции метро Санкт-Петербурга Сенная площадь
© REUTERS/ Anton Vaganov
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Взрыв на станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Автомобили спецслужб у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Александр Тарасенков
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Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
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У беды две стороны

Трагедии, подобные той, что произошла накануне в метро Санкт-Петербурга, имеют две стороны. Гнев и скорбь побуждают политиков, лидеров государств к налаживанию сотрудничества, чтобы вместе противостоять такой страшной угрозе как терроризм, утверждает директор Института международных исследований МГИМО Александр Орлов.

Ученый напоминает о террористических атаках на Нью-Йорк и Вашингтон, случившихся 11 сентября 2001 года, когда президент России Владимир Путин одним из первых позвонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу-младшему, выразил свои соболезнования и предложил скоординировано вести борьбу против террористов. И тогда такое сотрудничество действительно начало развиваться — в частности, в Афганистане.

"Сам факт того, что Трамп позвонил Путину, а не ограничился отправкой "дежурной" телеграммы, в принципе говорит о его желании искать пути для нормализации отношений с Россией, несмотря на все давление, которое он сейчас испытывает. Наутро после вчерашней трагедии все западные газеты, включая европейские, написали о том, что международное сотрудничество в борьбе с терроризмом должно нарастать", — говорит Александр Орлов.

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Трамп и Путин обсуждали только взрыв в Петербурге, сообщил Песков

Международный терроризм потому и называется международным, что, во-первых, он не имеет национальности, а, во-вторых, хотя и направлен против разных адресатов, но все они в итоге оказываются в одной лодке, напоминает заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. Он считает, что взрыв в Санкт-Петербурге прозвучал для лидеров государств очень важным и тревожным напоминанием о реальной, а не мнимой угрозе, стоящей перед миром.

© РИА Новости. Алексей Даничев
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Сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы МЧС РФ у станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге. 4 апреля 2017

"Звонок Трампа — нормальная человеческая реакция, которая тем не менее весьма симптоматична в плане оценки общих рисков и угроз. Другое дело, какое выражение она, эта реакция, в итоге получит в конкретной политике американской администрации. Для самого Трампа это довольно веский аргумент в укреплении своих позиций внутри страны — и в плане усиления борьбы с международным терроризмом, и в плане укрепления связей с Россией. Вся проблема в том, что из-за внутриполитической ситуации в США пространство для маневра у него в последнее время на глазах сужается, и кризис в российско-американских отношениях лишь усугубляется", — констатирует Дмитрий Данилов.

Толчок к выходу из кризиса

Случившееся — действительно, и повод, и основание для расширения сотрудничества России и США прежде всего в области совместной борьбы с терроризмом. Однако реальность пока выглядит иначе, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Президент США Дональд Трамп. Архивное Фото.
© AP Photo/ Alex Brandon
Трамп: СМИ раздувают тему "связей с Россией", но молчат о скандале с Обамой

"Со дня инаугурации Трампа прошло два с половиной месяца, но пока Россия остается этаким "токсичным активом", точнее, "пассивом" для американской администрации, и Дональд Трамп не рискует предпринимать какие-то шаги, которые могут расценить как курс на стратегическое сближение с Кремлем", — говорит аналитик.

Прессинг на главу Белого дома усиливается. Расследования, которые ведут спецслужбы и конгресс США в отношении "российского вмешательства" в президентские выборы и контактов окружения Трампа с российскими политиками, бизнесменами и разведчиками, практически ежедневные утечки подробностей этих расследований в СМИ связывают ему руки и затрудняют обещанные им шаги к разрядке с Москвой, обращают внимание эксперты.

"К сожалению, Трамп стал заложником внутриполитической ситуации у себя в стране. Он неоднократно обещал в своей предвыборной программе нормализовать отношения с Россией, однако все время, которое он находится у власти, продолжает ощущать усиливающееся давление оппозиционных политических сил, одна из целей которого — не дать развиться процессу такой нормализации", — говорит Александр Орлов.

В то же время американский президент продолжает подчеркивать, что готов на сближение с РФ в тех областях, где это возможно, и совместная борьба с терроризмом, безусловно, является одним из таких направлений. И если намерения, высказанные президентами в их телефонном разговоре, получат практическое развитие, то это может стать реальным толчком к выходу из кризиса российско-американских отношений, полагает ученый.

© РИА Новости. Александр Тарасенков
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга у станции Технологический институт

Хорошо забытое старое

У России и США есть наработанный опыт координации усилий в противодействии терроризму, и начать взаимодействие в этой области можно было бы с обращения к нему, считает Андрей Кортунов.

Президент США Дональд Трамп говорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным
© AP Photo/ Andrew Harnik
Добить президента: ФБР больше не ловит шпионов — оно ищет их в Белом доме

"Прежде всего, вероятно, стоило бы подумать о восстановлении российско-американской комиссии на уровне руководителей спецслужб по образцу рабочей группы "Армитидж — Трубников" (по фамилиям сопредседателей — замгоссекретаря США Ричарда Армитиджа и замглавы МИД России Вячеслава Трубникова. — Прим. ред.). Созданная после терактов 11 сентября 2001 года, она работала вполне эффективно, однако ее деятельность фактически сошла на нет после начала американской интервенции в Ирак", — говорит руководитель РСМД.

Вместе с тем надо учитывать, что сегодня уровень недоверия между спецслужбами значительно выше, чем был 15 лет назад, и преодолеть его будет труднее даже при наличии политической воли на высшем уровне, замечает аналитик.

Реальным практически шагом в этом направлении могло бы стать сложение усилий в профилактике возможных терактов на предстоящем чемпионате мира по футболу, финал которого пройдет в 2018 году, — с использованием того опыта, который был накоплен спецслужбами России, США и других стран в ходе подготовки к Олимпиаде в Сочи, напоминает Андрей Кортунов.

Цветы в память о погибших в Санкт–Петербурге
Девушка возлагает цветы к мемориалу города Ленинград на Аллее Городов-героев в Москве в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Москвичи несут цветы к мемориалу города-героя Ленинград в Александровском саду, чтобы почтить память погибших при взрыве в петербургском метро.
Мужчина возлагает цветы у входа в вестибюль станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Цветы и свечи еще вчера появились возле станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин во время возложения цветов у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в понедельник вечером в память о погибших возложил цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
Цветы и свечи у посольства РФ в Риге в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Сергей Мелконов
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Жители Латвии приносят цветы и зажигают свечи у здания посольства России в Риге.
Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро Спасская в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Анна Волкова
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Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге.
Цветы у посольства РФ в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Стрингер
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Жители Киева несут цветы к российскому посольству в столице Украины и выражают свои соболезнования в связи со взрывом.
Глава Крыма Сергей Аксенов, глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев во время акции памяти по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга в Симферополе.
© РИА Новости. Александр Полегенько
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Главы Крыма Сергей Аксенов и глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев во время акции памяти по погибшим на площади Ленина в Симферополе. В городе объявлен трехдневный траур по жертвам взрыва в Санкт-Петербурге.
Женщина возлагает цветы рядом со станцией метро Технологический институт в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
Женщина пришла к посольству РФ в Берлине почтить память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Захари Шойрер
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Люди приходят к посольству России в центре Берлина, чтобы почтить память погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Первые букеты и свечи появились у ограды дипмиссии спустя несколько часов после известия о трагедии.
Люди приносят цветы и свечи к вестибюлю станции метро Площадь Тукая в Казани в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Люди приносят цветы и свечи в память о погибших в Петербурге к вестибюлю станции метро "Площадь Тукая" в Казани.
Цветы возле станции метро в Санкт-Петербурге. 4 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Цветы возле станции метро "Гражданский проспект" в Санкт-Петербурге.
Участники акции памяти по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга в Севастополе
© РИА Новости. Андрей Киреев
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Участники севастопольской акции памяти о погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге.
Участники акции памяти по погибшим в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга на площади Ленина в Симферополе
© РИА Новости. Александр Полегенько
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Акция памяти по погибшим в Петербурге на площади Ленина в Симферополе.
Юноша принес цветы к посольству РФ в США почтить память погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Агарышев
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Юноша принес цветы к российскому посольству в США.
Цветы и свечи у входа в вестибюль станции метро Спасская в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Анна Волкова
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Цветы и свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге.
Митинг памяти по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга у посольства РФ в Париже
© РИА Новости. Виктория Иванова
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В Париже во вторник у российского посольства прошел митинг памяти по погибшим в результате взрыва в Санкт-Петербурге. "Мы хотим засвидетельствовать свою дружбу, свою близость с Россией и ее народом", — рассказал организатор акции Андре Шанклю.
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Углубить и расширить

Для начала налаживания взаимодействия в борьбе с терроризмом необходимо вновь организовать консультативно-экспертную работу на двухстороннем уровне, утверждает Дмитрий Орлов, который напоминает, что во времена "перезагрузки" с администрацией Обамы действовали совместных 19 рабочих групп. Причем сфера их работы должна распространяться не только на противодействие терроризму, но и на область контроля над вооружениями.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Столтенберг рассказал о прогрессе в отношениях НАТО и России

"Вторым шагом может стать распространение такого взаимодействия с двухстороннего российско-американского уровня на многосторонний уровень Россия — НАТО. Потребность развития подобного сотрудничества была подтверждена в ходе состоявшегося в конце марта заседания совета Россия — НАТО", — говорит Дмитрий Орлов.

У Москвы и Брюсселя также есть за плечами опыт совместной работы, к которому не мешало бы обратиться, считает он. Как и "оживить" некоторые совместные проекты — например, проект "СТАНДЭКС", над которым Россия и НАТО вместе работали четыре года назад.

Первая в мире технология дистанционного обнаружения взрывчатых веществ в реальном масштабе времени прошла испытания в условиях станции метро в крупном европейском городе. Результаты испытаний оказались убедительными, но с началом событий на Украине проект был заморожен. Если бы это не произошло, то целый ряд терактов в европейских городах, включая трагедию в метро Санкт-Петербурга, можно было бы предотвратить.

Эксперты, однако, сходятся в том, что процесс сближения России и США в совместной борьбе против терроризма в сегодняшних условиях будет не быстрым и легким, а долгим и мучительным — странам предстоит преодолеть слишком большой уровень взаимного недоверия.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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o593oa32rus
При нынешнем уровне антироссийской истерии в США и стран НАТО ничего путного не произойдет.
17:52
04.04.2017
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николай шутов
Президенты РФ и США проведут переговоры.
17:48
04.04.2017
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