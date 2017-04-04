Трамп предложил Путину помощь в связи со взрывом в Петербурге

ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга и обсудить вопросы борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп поговорил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы осудить сегодняшнюю атаку в Санкт-Петербурге. Президент Трамп выразил глубокие соболезнования жертвам и их близким, и российскому народу", — говорится в сообщении.

"Президент Трамп предложил полную поддержку правительства США в ответ на атаку и в привлечение виновных к ответственности. Президент Трамп и президент Путин согласились с тем, что терроризм должен быть решительно и быстро побежден", — отмечается в сообщении.

Данный разговор между лидерами стал вторым с момента вступления Трампа в должность 20 января.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Паника, крики и дым - первые кадры с места взрыва в метро Санкт-Петербурга

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.