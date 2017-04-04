В Авдеевке завершили ремонтные работы на ЛЭП

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Ремонтные работы на поврежденной линии электропередачи в районе подконтрольной украинским силовикам Авдеевки в Донбассе завершились, к вечеру в город могут подать свет, сообщила пресс-секретарь управления Госслужбы Украины по ЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

Ранее во вторник министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщило, что специалисты приступили к ремонту ЛЭП в районе Авдеевки.

"Ремонтные работы уже проведены, и сейчас будут проводиться работы по пуску электроэнергии", — сказала Бахал в эфире телеканала "112 Украина". По ее словам, для запуска электроэнергии может понадобиться еще час-два.

Авдеевка 29 марта в очередной раз осталась без света из-за повреждения линии электропередачи. Ремонтные работы по восстановлению света не раз переносили. Ранее в компании "Вода Донбасса" заявили, что в результате обстрела обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача воды в Авдеевку, частично — в подконтрольные самопровозглашенной ДНР Донецк и Ясиноватую.