Путин, Меркель и Олланд договорились о контактах в нормандском формате

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в телефонном разговоре условились продолжить контакты в нормандском формате, в том числе с учетом итогов предстоящих консультаций помощников, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Условлено продолжить контакты в "нормандском формате", в том числе с учетом итогов предстоящих 6 апреля с.г. консультаций помощников", — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин в беседе высказался в пользу безотлагательного запуска работы по реализации политических аспектов Минских договоренностей. Подчеркнул важность обеспечения синхронизации шагов в сферах безопасности и политического урегулирования, что должно найти отражение в проекте "дорожной карты", подготовкой которой занимаются помощники лидеров в соответствии с решениями саммита "нормандской четверки" в Берлине 19 октября 2016 года.

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