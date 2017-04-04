В Минске второй день несут цветы к посольству РФ после взрыва в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (344)

МИНСК, 4 апр — РИА Новости. Белорусы второй день приносят цветы к зданию посольства РФ в Минске после взрыва в метро в Санкт-Петербурге, передает во вторник агентство Sputnik Беларусь.

"Цветы и свечи неравнодушные минчане стали приносить еще вчера, в день взрыва. Возложение цветов в знак скорби продолжилось и во вторник. Около российского посольства дежурит патруль милиции", — говорится в сообщении.

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