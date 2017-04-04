СМИ: в Киргизии допрашивают семью подозреваемого по делу о ЧП в Петербурге

БИШКЕК, 4 апр – РИА Новости. Спецслужбы Киргизии допрашивают родителей подозреваемого в причастности ко взрыву в Санкт-Петербурге 21-летнего уроженца республики, передает киргизское агентство "24.kg" со ссылкой на знакомых семьи подозреваемого.

"Родителей виновника теракта в метро в Санкт-Петербурге допрашивают в Ошском областном управлении ГКНБ (Госкомитета нацбезопасности — ред.). Их доставили туда вчера поздно вечером", — говорится в сообщении агентства.

По сведениям родственников, семья переехала в Россию в 2011 году, позже родители вернулись, а их сын остался в Санкт-Петербурге, передает агентство.

По данным СМИ, в начале марта он приезжал в Ош.

Ранее ГКНБ Киргизии подтвердил личность подозреваемого в организации взрыва в метро Санкт-Петербурга. По данным спецслужбы, им был уроженец Киргизии, гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

В понедельник около 14.30 по московскому времени (17.30 по Бишкеку) на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще одну бомбу обнаружили на станции "Площадь Восстания". Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Проверяются и другие версии происшествия. В результате теракта погибли 14 человек, 51 получили ранения.

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