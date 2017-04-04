Трамп и Путин обсуждали только взрыв в Петербурге, сообщил Песков

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в состоявшемся телефонном разговоре касались только темы произошедшего в Санкт-Петербурге взрыва, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это был звонок, который американский президент сделал для того, чтобы выразить соболезнования и заявить о солидарности с российским народом", — сказал Песков журналистам.

Детального обсуждения других вопросов в разговоре двух лидеров не было, сказал Песков.

Телефонный разговор состоялся в ночь на вторник. Данный разговор между лидерами стал вторым с момента вступления Трампа в должность 20 января.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, при взрыве в метро погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек ранее были отпущены домой.