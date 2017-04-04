Берлин объяснил отказ подсветить Бранденбургские ворота в цвета флага РФ

БЕРЛИН, 4 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Официальный представитель сената Берлина Клаудиа Зюндер объяснила отказ властей подсветить Бранденбургские ворота цветами российского флага.dpa сообщило, что власти Берлина не будут менять подсветку памятника из-за того, что немецкая столица не связана официальным партнерством с Петербургом.
Подсветка Бранденбургских ворот — традиционный жест скорби и солидарности. После терактов в Париже, Брюсселе, Стамбуле и Лондоне, которые связаны с Берлином официальным партнерством, а также в Ницце и Иерусалиме ворота были подсвечены в цвета национальных флагов пострадавших стран, сообщило dpa. После стрельбы в гей-клубе в Орландо, в результате которой погибли 49 человек и 53 были ранены, Бранденбургские ворота были подсвечены в цвета флага движения гей-сообщества.
"Во-первых, уверяю вас в том, что сочувствие и сожаление в связи с террористическими актами совершенно не зависят от существующего партнерства. Мы сочувствуем людям в Санкт-Петербурге. Выражение скорби и солидарности в таком случае не зависит от политических отношений", — заявила Зюндер в письменном ответе на запрос РИА Новости.
По словам официального представителя сената, основанием для подсветки Бранденбургских ворот в случае трагедии являются либо партнерские отношения пострадавшего города с Берлином, либо "особенное отношение" к трагедии. Именно это "особенное отношение" стало поводом для подсветки ворот после терактов в Иерусалиме и Орландо, заявила Зюндер, а в случае Ниццы были подсвечены не Бранденбургские ворота, а французское посольство.
"Решение в случае Санкт-Петербурга – не первое в своем роде. Вспомните о теракте в Канаде, в Квебеке… Тут тоже не было подсветки, потому что городом-партнером является Монреаль. Я интерпретирую интерес СМИ таким образом, что в восприятии людей Санкт-Петербург ближе, чем Квебек – но правила в отношении Бранденбургских ворот все же идентичны", — поясняет Зюндер.
Между тем пользователей немецких социальных сетей возмутило отсутствие "российской" подсветки Бранденбургских ворот. На странице новостной программы Tagesschau общественно-правового телеканала ARD в социальной сети Facebook люди предлагают изменить правила и ввести траурную подсветку главных ворот немецкой столицы "для всех или ни для кого", выражают сочувствие и соболезнования "российским друзьям".
Terroranschlag in #London bietet schöne Gelegenheit Brandenburger Tor in #Berlin wieder bunt zu beleuchten! #FreiheitBerlin! pic.twitter.com/Wvdw4bXeun— Morgengagazin (@MORGENGAGAZIN) 24 марта 2017 г.
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.
Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>