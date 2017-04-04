Берлин объяснил отказ подсветить Бранденбургские ворота в цвета флага РФ

БЕРЛИН, 4 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Официальный представитель сената Берлина Клаудиа Зюндер объяснила отказ властей подсветить Бранденбургские ворота цветами российского флага.

Ранее агентство dpa сообщило, что власти Берлина не будут менять подсветку памятника из-за того, что немецкая столица не связана официальным партнерством с Петербургом.

Подсветка Бранденбургских ворот — традиционный жест скорби и солидарности. После терактов в Париже, Брюсселе, Стамбуле и Лондоне, которые связаны с Берлином официальным партнерством, а также в Ницце и Иерусалиме ворота были подсвечены в цвета национальных флагов пострадавших стран, сообщило dpa. После стрельбы в гей-клубе в Орландо, в результате которой погибли 49 человек и 53 были ранены, Бранденбургские ворота были подсвечены в цвета флага движения гей-сообщества.

"Во-первых, уверяю вас в том, что сочувствие и сожаление в связи с террористическими актами совершенно не зависят от существующего партнерства. Мы сочувствуем людям в Санкт-Петербурге. Выражение скорби и солидарности в таком случае не зависит от политических отношений", — заявила Зюндер в письменном ответе на запрос РИА Новости.

"В то же время террористические атаки становятся все более частыми во всем мире. Нам приходится иметь дело с ними. Решающее значение, позволю себе заметить, тут имеет не освещение Бранденбургских ворот, как единственно масштабный жест", — добавила она.

По словам официального представителя сената, основанием для подсветки Бранденбургских ворот в случае трагедии являются либо партнерские отношения пострадавшего города с Берлином, либо "особенное отношение" к трагедии. Именно это "особенное отношение" стало поводом для подсветки ворот после терактов в Иерусалиме и Орландо, заявила Зюндер, а в случае Ниццы были подсвечены не Бранденбургские ворота, а французское посольство.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Цветы и свечи: акции памяти жертв теракта в Петербурге в разных городах

"Решение в случае Санкт-Петербурга – не первое в своем роде. Вспомните о теракте в Канаде, в Квебеке… Тут тоже не было подсветки, потому что городом-партнером является Монреаль. Я интерпретирую интерес СМИ таким образом, что в восприятии людей Санкт-Петербург ближе, чем Квебек – но правила в отношении Бранденбургских ворот все же идентичны", — поясняет Зюндер.

Между тем пользователей немецких социальных сетей возмутило отсутствие "российской" подсветки Бранденбургских ворот. На странице новостной программы Tagesschau общественно-правового телеканала ARD в социальной сети Facebook люди предлагают изменить правила и ввести траурную подсветку главных ворот немецкой столицы "для всех или ни для кого", выражают сочувствие и соболезнования "российским друзьям".

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В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

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