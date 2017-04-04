СБУ выразила готовность помочь в расследовании взрыва в петербургском метро

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины может помочь России с расследованием взрыва в метро Санкт-Петербурга, если это будет необходимо, заявил советник главы ведомства Юрий Тандит.
"Все государства, которые имеют опыт борьбы с терроризмом, откликнутся на любые заявления. Если нужно будет, мы тоже можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления", — приводит во вторник слова Тандита сайт телеканала "112 Украина".
По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах. Позже ГУМЧС по Петербургу опубликовало список госпитализированных: по данным ведомства, в больницах находится 51 человек.