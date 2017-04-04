Жители Киева несут цветы к российскому посольству после взрыва в Петербурге

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Жители Киева несут цветы к российскому посольству в столице Украины, выражают свою соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь посольства РФ на Украине Олег Гришин.

"К зданию посольства киевляне приносят цветы, выражают свои соболезнования", — сообщил пресс-секретарь.

Он также напомнил, что накануне свои соболезнования также выразили руководство Верховной Рады и МИД Украины.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах. Позже ГУМЧС по Петербургу опубликовало список госпитализированных: по данным ведомства, в больницах находится 51 человек.

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