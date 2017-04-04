Жители Парижа несут цветы к посольству РФ в память о жертвах в Петербурге

ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Французы и проживающие в Париже россияне приносят цветы и свечи к зданию посольства России в память о погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге.

Как рассказал РИА Новости один из соотечественников, первые цветы стали появляться у дипломатического представительства уже вечером в понедельник.

Сейчас на ограде посольства закреплены несколько букетов. На одной из пластиковых бутылок, в которую поместили цветы, — надпись фломастером: "Париж скорбит вместе с вами, Питер". Рядом стоят догоревшие свечи.

Над цветами — надписи на двух языках "Сочувствие и солидарность" и "Петербуржцы, мы с вами".

Россиянин Георгий Шепелев, преподаватель Института восточных языков и цивилизаций и председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции, рассказал, что пока он возлагал цветы, к посольству подошла семья.

"Пришла семья, принесли розы, а отец снял с себя нательный крестик и повесил на решетку. Светлая память погибшим, скорого выздоровления раненым, наши соболезнования родственникам убитых. Задумаемся над тем, как можно помочь тем, кто пострадал в теракте", — сказал Шепелев.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.

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