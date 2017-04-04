Жители Берлина несут цветы к посольству РФ в память о жертвах в Петербурге

БЕРЛИН, 4 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Жители Берлина несут цветы к российскому посольству в центре города. Первые букеты и свечи появились у ограды дипмиссии спустя несколько часов после известия о взрыве в метро Санкт-Петербурга.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Зигмар Габриэль выразили соболезнования семьям погибших и пожелали раненым скорейшего выздоровления.
Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", но проверит и другие версии.
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