Жители Берлина несут цветы к посольству РФ в память о жертвах в Петербурге

БЕРЛИН, 4 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Жители Берлина несут цветы к российскому посольству в центре города. Первые букеты и свечи появились у ограды дипмиссии спустя несколько часов после известия о взрыве в метро Санкт-Петербурга.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Зигмар Габриэль выразили соболезнования семьям погибших и пожелали раненым скорейшего выздоровления.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным Национального антитеррористического комитета, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.

Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", но проверит и другие версии.

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