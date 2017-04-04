Политолог сомневается в причастности ИГ* к взрывам в метро Петербурга

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. К взрыву в метро Санкт-Петербурга вряд ли причастны структуры, напрямую связанные с террористической организацией "Исламское государство"*, или какие-либо крупные и известные экстремистские группировки Центральной Азии, считает российский исламовед, политолог Алексей Малашенко.

"Если исходить из того, что корни растут из Центральной Азии, то это может быть какая-то мелкая группировка. Это люди, которые ассоциируют себя с "Исламским государством", но им до этого "государства" далеко. Я не исключаю такой возможности", — сказал он РИА Новости.

"Это не какая-то организация, которая на слуху", — отметил эксперт.

Он также прокомментировал возможность причастности к взрыву таких центральноазиатских экстремистских группировок, как "Хизб ут-Тахрир" или "Исламское движение Узбекистана", признанных в РФ террористическими.

"Версию о "Тахрир" я отметаю сразу, потому что в их программе написано, что они против терроризма. За тахрировцами, по-моему, ни одного террористического акта не числится. Они подчеркивают, что они не террористы. Радикалы, но не террористы. Если это какой-то "частник" сделал, бывший член "Хизб ут-Тахрир", то это кто угодно мог сделать, но это не организация", — считает Малашенко.

"Исламское движение Узбекистана"… Руки не дотянутся. Они занимаются совсем другими делами", — добавил он.

Эксперт указал, что сейчас периодически появляются экстремистские организации-однодневки. "И получается, что это якобы не просто один мститель, а из какой-то организации, пусть состоящей из пяти человек, а то и из двух. Но они о себе уже где-то там заявили", — отметил он.

Но быть напрямую связанным с "Исламским государством", по мнению Малашенко, быть очень сложно. "Во-первых, у "Исламского государства" нет денег. Во-вторых, эмиссары, которые оттуда прибывают, это — арабы и они достаточно легко перехватываются. Поэтому все эти конторы и конторки, которые периодически говорят, что они — "Исламское государство", это аффилированные или просто заявляющие, что они действуют от имени ИГ", — пояснил он.

"В той же Европе "Исламское государство" более очерчено, не говоря уж о Ближнем Востоке. А тут важно показать, что я не просто, а еще отражаю взгляды и деятельность "великого" "Исламского государства", — подчеркнул эксперт.

В целом, по его словам, пока версий множество и выделить какую-то одну очень сложно. "Я вообще не исключаю, что это персональная месть какого-то мигранта, который на что-то обиделся, не заплатили ему, например", — сказал Малашенко.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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