Белый дом сохраняет для истории все сообщения Трампа в Twitter, узнали СМИ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Белый дом заверил Национальное управление архивов и документации США (NARA), что сохраняет все сообщения американского президента Дональда Трампа в микроблоге Twitter, включая исправленные и удаленные, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Два сенатора-демократа Клэр Маккаскил (Claire McCaskill) и Том Карпер (Tom Carper) обратились в архивную администрацию США с просьбой предоставить информацию по данному вопросу. Как сообщил в письме сенаторам глава управления Дэвид С. Ферриеро (David S. Ferriero), архив связался с представителями Белого дома и рекомендовал сохранять все сообщения американского лидера. Администрация президента заявила, что следует рекомендациям.
Личный аккаунт Трампа в Twitter насчитывает порядка 27,4 миллиона подписчиков, официальный аккаунт президента – более 16 миллионов.