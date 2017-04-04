Белый дом сохраняет для истории все сообщения Трампа в Twitter, узнали СМИ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Белый дом заверил Национальное управление архивов и документации США (NARA), что сохраняет все сообщения американского президента Дональда Трампа в микроблоге Twitter, включая исправленные и удаленные, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Вопрос о сохранении сообщений Трампа в социальной сети возник после нескольких случаев удаления и исправления записей американского лидера. Согласно американскому законодательству, все подобные послания необходимо архивировать для истории.

Два сенатора-демократа Клэр Маккаскил (Claire McCaskill) и Том Карпер (Tom Carper) обратились в архивную администрацию США с просьбой предоставить информацию по данному вопросу. Как сообщил в письме сенаторам глава управления Дэвид С. Ферриеро (David S. Ferriero), архив связался с представителями Белого дома и рекомендовал сохранять все сообщения американского лидера. Администрация президента заявила, что следует рекомендациям.

Трамп практически ежедневно комментирует в Twitter утренние и вечерние новостные передачи каналов Fox News и CNN, а также цитирует газеты New York Times, Washington Post и Washington Times. При этом президент США часто хвалит Fox News и критикует CNN и New York Times, заявляя, что те выдают "фейковые новости".

Личный аккаунт Трампа в Twitter насчитывает порядка 27,4 миллиона подписчиков, официальный аккаунт президента – более 16 миллионов.