Таджикистан ответит на ограничение полетов в РФ авиакомпании "Сомон Эйр"

ДУШАНБЕ, 4 апр — РИА Новости. Авиавласти Таджикистана запретят семь авиарейсов российских авиакомпаний, летавших в Таджикистан, сообщил РИА Новости источник в руководстве Минтранса Таджикистана.

"В качестве зеркальной меры мы запретим четыре рейса "Уральских авиалиний" в Душанбе и три рейса авиакомпании "ЮТэйр" в Худжанд", — сказал собеседник агентства, отметив, что эта мера будет предпринята после того, как накануне авиавласти РФ запретили семь авиарейсов, выполняемых авиакомпанией "Сомон Эйр" по маршрутам "Душанбе-Москва" и "Худжанд-Москва".

"Российские авиавласти пошли на такую меру после того, как Таджикистан не дал согласие на семь полетов авиакомпании "Ямал" из "Жуковского" в Душанбе четыре рейса и по маршруту "Жуковский-Худжанд" три рейса", — сказал он.

В министерстве транспорта республики напомнили, что в рамках протокола заседания межправкомиссии России и Таджикистана, состоявшейся 27 января, было записано, что стороны выполняют по два паритетных рейса из Жуковского: два — авиакомпания "Ямал", два — таджикский авиаперевозчик "Сомон Эйр".

"Мы дали разрешение на выполнение двух рейсов "Ямала" из Жуковского на летний период, но российская сторона в нарушении протокола потребовала семь рейсов, с чем мы не согласились. Мы будем и в дальнейшем отстаивать свои интересы", — отметил собеседник агентства в Минтрансе Таджикистана.

Россия с понедельника 3 апреля ввела ограничения на полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" из Душанбе (4 рейса в неделю) и Худжанда (3 рейса в неделю) в РФ.