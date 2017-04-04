Бишкек не комментирует сообщения СМИ о предполагаемом смертнике из Киргизии

БИШКЕК, 4 апр – РИА Новости. В пресс-службе Госкомитета нацбезопасности Киргизии во вторник не стали комментировать появившуюся в СМИ информацию о предполагаемом смертнике, якобы выходце из республики, который мог совершить взрыв в метро Петербурга, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Рахат Сулайманов.

Представитель пресс-службы не подтвердил, но и не опроверг данную информацию, пояснив, что, по предварительным данным, террорист-смертник, совершивший взрыв в метро Санкт-Петербурга, являлся гражданином России.

"Он был гражданином России, поэтому все вопросы – туда", — заявил представитель ведомства.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.