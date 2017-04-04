Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи со взрывом в Петербурге

ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину с соболезнованиями в связи со взрывом в петербургском метро, выразив солидарность с народом России, сообщило Центральное телевидение Китая.

"Я от имени правительства Китая, китайского народа и себя лично выражаю глубокую скорбь в связи с гибелью людей и искренне соболезную семьям погибших и пострадавших. В этот трудный момент китайский народ твердо стоит вместе с народом России", — заявил Си Цзиньпин в телеграмме.

Он подчеркнул, что Китай решительно осуждает этот "террористический акт" и выступает против любых форм терроризма.

Си Цзиньпин выразил готовность Китая усилить сотрудничество с Россией и международным сообществом для борьбы с терроризмом и обеспечения регионального и международного мира и стабильности.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Паника, крики и дым - первые кадры с места взрыва в метро Санкт-Петербурга

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах. Позже ГУМЧС по Петербургу опубликовало список госпитализированных: по данным ведомства, в больницах находится 51 человек.